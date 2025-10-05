Deportivo Alavés - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 5 de octubre de 2025.
El Deportivo Alavés, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Elche este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 7
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Elche
| 13
| 7
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 13
| 8
|6
| Conference League
| Atlético
| 12
| 7
|13
| Permanencia
| Alavés
| 8
| 7
|18
| Descenso
| Celta
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 7
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Pablo Ibanez, Carles Alena, Abderrahman Rebbach, Lucas Boye.
ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, German Valera; Josan, Marc Aguado, Aleix Febas; Rafa Mir, Andre Silva.
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante