Deportivo Alavés - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 5 de octubre de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Elche este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 21 8 2 Champions Barcelona 19 7 3 Champions Villarreal 16 8 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Athletic Bilbao 13 8 6 Conference League Atlético 12 7 13 Permanencia Alavés 8 7 18 Descenso Celta 5 7 19 Descenso Real Sociedad 5 7 20 Descenso Mallorca 5 8

-Onces iniciales probables.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Pablo Ibanez, Carles Alena, Abderrahman Rebbach, Lucas Boye.

ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, German Valera; Josan, Marc Aguado, Aleix Febas; Rafa Mir, Andre Silva.

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético

-Últimos Resultados del Elche.