Deportivo Alavés - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: domingo, 5 octubre 2025 9:00

Madrid, 5 de octubre de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Elche este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 21 8
2 Champions Barcelona 19 7
3 Champions Villarreal 16 8
4 Champions Elche 13 7
5 Europa League Athletic Bilbao 13 8
6 Conference League Atlético 12 7
13 Permanencia Alavés 8 7
18 Descenso Celta 5 7
19 Descenso Real Sociedad 5 7
20 Descenso Mallorca 5 8

-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Pablo Ibanez, Carles Alena, Abderrahman Rebbach, Lucas Boye.
ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, German Valera; Josan, Marc Aguado, Aleix Febas; Rafa Mir, Andre Silva.

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés
24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta
25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche
21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo
12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante

