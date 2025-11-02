Deportivo Alavés - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 2 de noviembre de 2025.
El Deportivo Alavés, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Espanyol este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|3
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Espanyol
| 18
| 10
|6
| Conference League
| Getafe
| 17
| 11
|12
| Permanencia
| Alavés
| 12
| 10
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez; Calebe, Denis Suarez, Antonio Blanco, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Ruben Sanchez, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras, Edu Exposito, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Pere Milla, Roberto Fernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Espanyol
|14/09/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|17/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Espanyol
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia