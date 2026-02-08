Deportivo Alavés - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de febrero de 2026.
El Deportivo Alavés, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Getafe este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Jonny Otto, Jon Pacheco; Calebe, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.
GETAFE: David Soria; Kiko, Domingos Duarte, Djene, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez, Martin Satriano.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|09/02/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Getafe
|28/09/2024
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Alavés
|18/05/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Getafe
|28/08/2023
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|18/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Alavés
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe