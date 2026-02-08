Deportivo Alavés - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de febrero de 2026.

###WidgetCompleto###

El Deportivo Alavés, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Getafe este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Jonny Otto, Jon Pacheco; Calebe, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.

GETAFE: David Soria; Kiko, Domingos Duarte, Djene, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez, Martin Satriano.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés 09/02/2025 LaLiga Alavés 0-1 Getafe 28/09/2024 LaLiga Getafe 2-0 Alavés 18/05/2024 LaLiga Alavés 1-0 Getafe 28/08/2023 LaLiga Getafe 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés 10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Getafe.