Deportivo Alavés - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 16 de agosto de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Levante este sábado a las 21:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Eibar, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Jonny Otto, Victor Parada; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Pablo Ibanez, Carles Alena; Jon Guridi, Antonio Martinez.

LEVANTE: Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manuel Sanchez; Victor Garcia, Oriol Rey, Pablo Martinez, Roger Brugue, Ivan Romero.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2023 LaLiga2 Playoff Levante 0-1 Alavés 11/06/2023 LaLiga2 Playoff Alavés 0-0 Levante 29/04/2023 LaLiga2 Levante 2-0 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Alavés 14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia 11/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Alavés 03/05/2025 LaLiga Alavés 0-0 Atlético

-Últimos Resultados del Levante.