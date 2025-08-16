Deportivo Alavés - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 16 de agosto de 2025.
###WidgetCompleto###
El Deportivo Alavés, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Levante este sábado a las 21:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Eibar, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Jonny Otto, Victor Parada; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Pablo Ibanez, Carles Alena; Jon Guridi, Antonio Martinez.
LEVANTE: Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manuel Sanchez; Victor Garcia, Oriol Rey, Pablo Martinez, Roger Brugue, Ivan Romero.
###WidgetComentarios###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/06/2023
| LaLiga2
| Playoff
| Levante
| 0-1
| Alavés
|11/06/2023
| LaLiga2
| Playoff
| Alavés
| 0-0
| Levante
|29/04/2023
| LaLiga2
| Levante
| 2-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Valladolid
| 0-1
| Alavés
|14/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
|11/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Alavés
|03/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/06/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Eibar
|25/05/2025
| LaLiga
| Burgos CF
| 2-3
| Levante
|16/05/2025
| LaLiga
| Albacete
| 0-1
| Levante
|10/05/2025
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Elche
|04/05/2025
| LaLiga
| Tenerife
| 1-1
| Levante