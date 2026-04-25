Deportivo Alavés - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 25 abril 2026 13:18
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Madrid, 25 de abril de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante el Mallorca este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada; Carles Alena, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Abderrahman Rebbach; Antonio Martinez, Lucas Boye.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Martin Valjent, Johan Mojica; Jan Virgili, Omar Mascarell, Pablo Torre, Sergi Darder, Samu, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés
02/03/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Alavés
01/11/2024 LaLiga Alavés 1-0 Mallorca
24/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Mallorca
03/12/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés
11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés
05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés
13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia
12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo
04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid
21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca
15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol

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