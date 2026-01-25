Deportivo Alavés - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: domingo, 25 enero 2026 16:01
Madrid, 25 de enero de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Betis este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 51 21
2 Champions Barcelona 49 20
3 Champions Atlético 44 21
4 Champions Villarreal 41 20
5 Europa League Espanyol 34 21
6 Conference League Betis 32 20
18 Descenso Alavés 19 20
19 Descenso Levante 17 20
20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi, Pablo Ibanez, Carles Alena, Lucas Boye.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sergi Altimira, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Ezequiel Avila.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés
18/01/2025 LaLiga Betis 1-3 Alavés
25/08/2024 LaLiga Alavés 0-0 Betis
18/02/2024 LaLiga Betis 0-0 Alavés
08/10/2023 LaLiga Alavés 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo
20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés
14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe
15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis

