Deportivo Alavés - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de enero de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Betis este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 51 21 2 Champions Barcelona 49 20 3 Champions Atlético 44 21 4 Champions Villarreal 41 20 5 Europa League Espanyol 34 21 6 Conference League Betis 32 20 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi, Pablo Ibanez, Carles Alena, Lucas Boye.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sergi Altimira, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Ezequiel Avila.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 18/01/2025 LaLiga Betis 1-3 Alavés 25/08/2024 LaLiga Alavés 0-0 Betis 18/02/2024 LaLiga Betis 0-0 Alavés 08/10/2023 LaLiga Alavés 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés 10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Betis.