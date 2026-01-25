Deportivo Alavés - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de enero de 2026.
El Deportivo Alavés, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Betis este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|2
| Champions
| Barcelona
| 49
| 20
|3
| Champions
| Atlético
| 44
| 21
|4
| Champions
| Villarreal
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 21
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|18
| Descenso
| Alavés
| 19
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 20
-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi, Pablo Ibanez, Carles Alena, Lucas Boye.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sergi Altimira, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Ezequiel Avila.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|18/01/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-3
| Alavés
|25/08/2024
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Betis
|18/02/2024
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Alavés
|08/10/2023
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Betis
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Alavés
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis