Deportivo Alavés - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports

Madrid, 25 de enero de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Betis este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Carlos Protesoni, Jon Pacheco, Jonny Otto; Carlos Vicente, Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Carles Alena; Lucas Boye, Antonio Martinez.

REAL BETIS: Pau Lopez; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sergi Altimira, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Cedric Bakambu.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 18/01/2025 LaLiga Betis 1-3 Alavés 25/08/2024 LaLiga Alavés 0-0 Betis 18/02/2024 LaLiga Betis 0-0 Alavés 08/10/2023 LaLiga Alavés 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés 10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Betis.