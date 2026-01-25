Deportivo Alavés - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 25 enero 2026 20:17
Madrid, 25 de enero de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Betis este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Carlos Protesoni, Jon Pacheco, Jonny Otto; Carlos Vicente, Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Carles Alena; Lucas Boye, Antonio Martinez.
REAL BETIS: Pau Lopez; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sergi Altimira, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Cedric Bakambu.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés
18/01/2025 LaLiga Betis 1-3 Alavés
25/08/2024 LaLiga Alavés 0-0 Betis
18/02/2024 LaLiga Betis 0-0 Alavés
08/10/2023 LaLiga Alavés 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo
20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés
14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe
15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis

