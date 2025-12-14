Deportivo Alavés - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 14 de diciembre de 2025.
El Deportivo Alavés, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 36 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Antonio Blanco, Calebe, Pablo Ibanez, Denis Suarez, Abderrahman Rebbach, Lucas Boye.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Antonio Ruediger, Federico Valverde, Raul Asencio, Victor Valdepenas; Jude Bellingham, Arda Guler, Aurelien Tchouameni; Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/04/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Real Madrid
|24/09/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Alavés
|14/05/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-0
| Alavés
|21/12/2023
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|26/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 3-4
| Real Madrid