Deportivo Alavés - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 6 de diciembre de 2025.
El Deportivo Alavés, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Real Sociedad este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 37
| 15
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 15
|3
| Champions
| Villarreal
| 32
| 14
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 15
|5
| Europa League
| Betis
| 24
| 14
|6
| Conference League
| Espanyol
| 24
| 14
|10
| Permanencia
| Real Sociedad
| 16
| 14
|14
| Permanencia
| Alavés
| 15
| 14
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 14
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Abderrahman Rebbach, Ander Guevara, Calebe, Pablo Ibanez, Denis Suarez, Lucas Boye.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez, Jon Martin; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Goncalo Guedes, Umar Sadiq.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|28/08/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Alavés
|31/03/2024
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Real Sociedad
|02/01/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla