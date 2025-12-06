Deportivo Alavés - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 6 de diciembre de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Real Sociedad este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Abderrahman Rebbach, Ander Guevara, Calebe, Pablo Ibanez, Denis Suarez, Lucas Boye.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Aritz Elustondo; Takefusa Kubo, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Goncalo Guedes; Umar Sadiq, Brais Mendez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 28/08/2024 LaLiga Real Sociedad 1-2 Alavés 31/03/2024 LaLiga Alavés 0-1 Real Sociedad 02/01/2024 LaLiga Real Sociedad 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Real Sociedad.