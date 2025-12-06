Deportivo Alavés - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Actualizado: sábado, 6 diciembre 2025 15:30

Madrid, 6 de diciembre de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Real Sociedad este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Abderrahman Rebbach, Ander Guevara, Calebe, Pablo Ibanez, Denis Suarez, Lucas Boye.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Aritz Elustondo; Takefusa Kubo, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Goncalo Guedes; Umar Sadiq, Brais Mendez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/04/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad
28/08/2024 LaLiga Real Sociedad 1-2 Alavés
31/03/2024 LaLiga Alavés 0-1 Real Sociedad
02/01/2024 LaLiga Real Sociedad 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés
22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta
08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés
02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal
22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad
07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad
01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao
24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla

