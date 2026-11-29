Madrid, 29 de noviembre de 2026.

El Deportivo, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Deportivo Alavés, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 36 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata, Jose Gimenez; Mario Soriano, Marc Casado, Yeremay Hernandez, Lorenzo Amatucci; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo.BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Joao Cancelo; Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Frenkie de Jong, Raphinha.

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/11/2026 LaLiga Alavés 3-1 Deportivo 07/11/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Deportivo 02/11/2026 LaLiga Deportivo 2-1 Osasuna 24/10/2026 LaLiga Atlético 1-0 Deportivo 16/10/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Levante

Últimos Resultados de Barcelona