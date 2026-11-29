Madrid, 29 de noviembre de 2026.
El Deportivo, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Deportivo Alavés, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 36 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata, Jose Gimenez; Mario Soriano, Marc Casado, Yeremay Hernandez, Lorenzo Amatucci; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Joao Cancelo; Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Frenkie de Jong, Raphinha.
Últimos Resultados de Deportivo
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| EquipoVisitante
|21/11/2026
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|07/11/2026
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|02/11/2026
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| 2-1
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|24/10/2026
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| Deportivo
|16/10/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
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Últimos Resultados de Barcelona
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| EquipoVisitante
|25/11/2026
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| 1-4
| Barcelona
|22/11/2026
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|08/11/2026
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|03/11/2026
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| 3-0
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|31/10/2026
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| 6-1
| Alavés