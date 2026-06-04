Diana Shnaider - Maja Chwalinska, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Madrid, 4 de junio de 2026.

La tenista rusa Diana Shnaider(23) se enfrenta en Semifinal del torneo Roland Garros WTA a la tenista polaca Maja Chwalinska(114) este jueves a las 17:10.

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-Últimos Resultados de Diana Shnaider.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-3, 5-7, 0-6) Diana Shnaider 01/06/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Madison Keys 1-2 (3-6, 6-3, 0-6) Diana Shnaider 30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Diana Shnaider 2-0 (7-5, 6-1) Oleksandra Oliynykova 28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Diana Shnaider 2-0 (7-6, 6-1) McCartney Kessler 25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Diana Shnaider 2-0 (6-4, 6-1) Renata Zarazua

-Últimos Resultados de Maja Chwalinska.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Anna Kalinskaya 0-2 (6-7, 3-6) Maja Chwalinska 01/06/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Maja Chwalinska 2-0 (6-3, 6-2) Diane Parry 30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 1-2 (6-1, 3-6, 2-6) Maja Chwalinska 28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Maja Chwalinska 2-0 (6-4, 6-0) Elise Mertens 25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Maja Chwalinska 2-0 (6-4, 6-0) Qinwen Zheng

19:10 Maja Chwalinska se lleva el juego, empatando el partido 4-4. 19:00 Diana Shnaider convierte el punto de juego y domina ahora 4-3. 18:57 Maja Chwalinska se lleva el juego, empatando el partido 3-3. 18:57 Diana Shnaider convierte el punto de juego y domina ahora 3-2. 18:54 Maja Chwalinska se lleva el juego, empatando el partido 2-2. Maja Chwalinska se lleva el juego, empatando el partido 2-2. 18:54 Diana Shnaider convierte el punto de juego y domina ahora 2-1. Diana Shnaider convierte el punto de juego y domina ahora 2-1. 18:54 Diana Shnaider rompe el servicio de Maja Chwalinska e iguala el marcador 1-1. Diana Shnaider rompe el servicio de Maja Chwalinska e iguala el marcador 1-1. 18:54 Maja Chwalinska rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set. Maja Chwalinska rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set. 18:54 Inicio del segundo set. Diana Shnaider servirá primero. Inicio del segundo set. Diana Shnaider servirá primero. 18:54 Maja Chwalinska convierte el punto de set y GANA el primer set por 7-6. Maja Chwalinska convierte el punto de set y GANA el primer set por 7-6. 18:54 Diana Shnaider gana el punto de juego, igualando el marcador 6-6. Diana Shnaider gana el punto de juego, igualando el marcador 6-6. 18:54 Maja Chwalinska se lleva el juego y domina ahora 6-5. Maja Chwalinska se lleva el juego y domina ahora 6-5. 18:54 Diana Shnaider gana el punto de juego, igualando el marcador 5-5. Diana Shnaider gana el punto de juego, igualando el marcador 5-5. 18:54 Maja Chwalinska se lleva el juego y domina ahora 5-4. Maja Chwalinska se lleva el juego y domina ahora 5-4. 18:54 Diana Shnaider gana el punto de juego, igualando el marcador 4-4. Diana Shnaider gana el punto de juego, igualando el marcador 4-4. 18:54 Maja Chwalinska se lleva el juego y domina ahora 4-3. Maja Chwalinska se lleva el juego y domina ahora 4-3. 18:54 Diana Shnaider gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3. Diana Shnaider gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3. 18:54 Diana Shnaider rompe el servicio de Maja Chwalinska para ponerse 2-3. Diana Shnaider rompe el servicio de Maja Chwalinska para ponerse 2-3. 18:54 Maja Chwalinska rompe el servicio de Diana Shnaider y se pone 3-1 por delante. Maja Chwalinska rompe el servicio de Diana Shnaider y se pone 3-1 por delante. 18:54 Maja Chwalinska se lleva el juego y domina ahora 2-1. Maja Chwalinska se lleva el juego y domina ahora 2-1. 18:54 Diana Shnaider gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1. Diana Shnaider gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1. 18:53 Maja Chwalinska gana el primer juego y domina 1-0 Maja Chwalinska gana el primer juego y domina 1-0