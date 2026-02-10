Ekaterina Alexandrova - Jelena Ostapenko, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Europa Press Deportes
Publicado: martes, 10 febrero 2026 11:30
Madrid, 10 de febrero de 2026.

La tenista Rusa Ekaterina Alexandrova(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Letona Jelena Ostapenko(24) este martes a las 12:30.

-Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Final) Sara Bejlek 2-0 (7-6, 6-1) Ekaterina Alexandrova
06/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Semifinal) Hailey Baptiste 1-2 (6-3, 6-7, 3-6) Ekaterina Alexandrova
05/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Cuartos de final) Alexandra Eala 0-2 (3-6, 3-6) Ekaterina Alexandrova
04/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final) Dayana Yastremska 0-2 (3-6, 0-6) Ekaterina Alexandrova
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Ekaterina Alexandrova 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) Zeynep Sonmez

-Últimos Resultados de Jelena Ostapenko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Anastasia Zakharova 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Jelena Ostapenko
04/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final) Sara Bejlek 2-0 (6-4, 6-3) Jelena Ostapenko
02/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final) Oksana Selekhmeteva 1-2 (7-5, 6-7, 2-6) Jelena Ostapenko
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Xinyu Wang 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Jelena Ostapenko

