Ekaterina Alexandrova - Jelena Ostapenko, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Ekaterina Alexandrova - Jelena Ostapenko: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de febrero de 2026.
La tenista Rusa Ekaterina Alexandrova(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Letona Jelena Ostapenko(24) este martes a las 12:30.
-Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Final)
| Sara Bejlek
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Ekaterina Alexandrova
|06/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Semifinal)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (6-3, 6-7, 3-6)
| Ekaterina Alexandrova
|05/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Cuartos de final)
| Alexandra Eala
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Ekaterina Alexandrova
|04/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final)
| Dayana Yastremska
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Ekaterina Alexandrova
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-2 (5-7, 6-4, 4-6)
| Zeynep Sonmez
-Últimos Resultados de Jelena Ostapenko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Zakharova
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Jelena Ostapenko
|04/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final)
| Sara Bejlek
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Jelena Ostapenko
|02/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 1-2 (7-5, 6-7, 2-6)
| Jelena Ostapenko
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Xinyu Wang
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Jelena Ostapenko