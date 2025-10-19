Elche - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 19 de octubre de 2025.

El Elche, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Athletic este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 22 9 2 Champions Real Madrid 21 8 3 Champions Villarreal 17 9 4 Champions Atlético 16 9 5 Europa League Betis 16 9 6 Conference League Espanyol 15 9 8 Permanencia Elche 13 8 9 Permanencia Athletic Bilbao 13 8 18 Descenso Real Oviedo 6 9 19 Descenso Girona 6 9 20 Descenso Real Sociedad 5 8

-Onces iniciales probables.

ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, Pedro Bigas, Bambo Diaby; Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza, German Valera; Andre Silva, Rafa Mir.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Robert Navarro, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/05/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche

-Últimos Resultados del Athletic.