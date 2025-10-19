Elche - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 19 de octubre de 2025.
El Elche, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Athletic este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|2
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|8
| Permanencia
| Elche
| 13
| 8
|9
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 13
| 8
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
-Onces iniciales probables.
ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, Pedro Bigas, Bambo Diaby; Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza, German Valera; Andre Silva, Rafa Mir.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Robert Navarro, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/05/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|01/10/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-1
| Athletic Bilbao
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao