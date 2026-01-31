Elche - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de enero de 2026.
El Elche, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Barcelona este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 52 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 52
| 21
|2
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|3
| Champions
| Atlético
| 44
| 21
|4
| Champions
| Villarreal
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 22
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 21
|12
| Permanencia
| Elche
| 24
| 21
|18
| Descenso
| Mallorca
| 21
| 21
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Onces iniciales probables.
ELCHE: Inaki Pena; German Valera, David Affengruber, Victor Chust, Adria Pedrosa, Pedro Bigas; Grady Diangana, Marc Aguado, Martim Neto; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|01/04/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-4
| Barcelona
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Barcelona
| 4-1
| FC Copenhague
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
|21/01/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 2-4
| Barcelona
|18/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Barcelona
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona