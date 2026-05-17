Elche - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Elche, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Getafe este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 48 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 80 36 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 48 36 17 Permanencia Elche 39 36 18 Descenso Mallorca 39 36 19 Descenso Levante 39 36 20 Descenso Real Oviedo 29 36

-Onces iniciales probables.

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Adria Pedrosa; Hector Fort, Gonzalo Villar, Marc Aguado, German Valera, Martim Neto; Grady Diangana, Andre Silva.

GETAFE: David Soria; Allan Nyom, Djene, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Damian Caceres, Mauro Arambarri; Mario Martin, Martin Satriano.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 20/05/2023 LaLiga Getafe 1-1 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche 09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético

-Últimos Resultados del Getafe.