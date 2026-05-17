Elche - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Elche, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante el Getafe este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 48 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Tete Morente, Grady Diangana, Marc Aguado, German Valera, Gonzalo Villar; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.

GETAFE: David Soria; Allan Nyom, Djene, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Damian Caceres, Mauro Arambarri; Mario Martin, Martin Satriano.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 20/05/2023 LaLiga Getafe 1-1 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche 09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético

-Últimos Resultados del Getafe.