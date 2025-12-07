Elche - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Elche - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 7 diciembre 2025 9:00

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

El Elche, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Girona este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 40 16
2 Champions Real Madrid 36 15
3 Champions Villarreal 35 15
4 Champions Atlético 31 16
5 Europa League Betis 24 15
6 Conference League Espanyol 24 14
11 Permanencia Elche 16 14
18 Descenso Girona 12 14
19 Descenso Real Oviedo 10 15
20 Descenso Levante 9 14

-Onces iniciales probables.
ELCHE: Inaki Pena; Hector Fort, Alvaro Nunez, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera; Grady Diangana, Aleix Febas, Martim Neto; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis, Alex Moreno; Ivan Martin, Thomas Lemar, Yaser Asprilla, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/04/2023 LaLiga Girona 2-0 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid
07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad
02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche
25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid
23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona
08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona
25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo

Contador

Contenido patrocinado