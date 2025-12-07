Elche - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

El Elche, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Girona este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 40 16 2 Champions Real Madrid 36 15 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 31 16 5 Europa League Betis 24 15 6 Conference League Espanyol 24 14 11 Permanencia Elche 16 14 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 14

-Onces iniciales probables.

ELCHE: Inaki Pena; Hector Fort, Alvaro Nunez, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera; Grady Diangana, Aleix Febas, Martim Neto; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis, Alex Moreno; Ivan Martin, Thomas Lemar, Yaser Asprilla, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/04/2023 LaLiga Girona 2-0 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche

-Últimos Resultados del Girona.