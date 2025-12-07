Elche - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 7 de diciembre de 2025.
El Elche, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Girona este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 40
| 16
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 15
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 16
|5
| Europa League
| Betis
| 24
| 15
|6
| Conference League
| Espanyol
| 24
| 14
|11
| Permanencia
| Elche
| 16
| 14
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 14
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
-Onces iniciales probables.
ELCHE: Inaki Pena; Hector Fort, Alvaro Nunez, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera; Grady Diangana, Aleix Febas, Martim Neto; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis, Alex Moreno; Ivan Martin, Thomas Lemar, Yaser Asprilla, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Vladyslav Vanat.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/04/2023
| LaLiga
| Girona
| 2-0
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo