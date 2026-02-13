Elche - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de febrero de 2026.

El Elche, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Osasuna este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 58 23 2 Champions Real Madrid 57 23 3 Champions Atlético 45 23 4 Champions Villarreal 45 22 5 Europa League Betis 38 23 6 Conference League Espanyol 34 23 9 Permanencia Osasuna 29 23 15 Permanencia Elche 24 23 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.

ELCHE: Inaki Pena; Adria Pedrosa, Pedro Bigas, Victor Chust, German Valera, Leo Petrot; Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Aimar Oroz, Ruben Garcia; Ante Budimir, Victor Munoz, Raul Moro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 08/04/2023 LaLiga Osasuna 2-1 Elche 22/01/2023 LaLiga Elche 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche

-Últimos Resultados del Osasuna.