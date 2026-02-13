Elche - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de febrero de 2026.
El Elche, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Osasuna este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|2
| Champions
| Real Madrid
| 57
| 23
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 23
|4
| Champions
| Villarreal
| 45
| 22
|5
| Europa League
| Betis
| 38
| 23
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 23
|9
| Permanencia
| Osasuna
| 29
| 23
|15
| Permanencia
| Elche
| 24
| 23
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 22
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Onces iniciales probables.
ELCHE: Inaki Pena; Adria Pedrosa, Pedro Bigas, Victor Chust, German Valera, Leo Petrot; Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Aimar Oroz, Ruben Garcia; Ante Budimir, Victor Munoz, Raul Moro.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|08/04/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Elche
|22/01/2023
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Elche
|31/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Barcelona
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna