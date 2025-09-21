Elche - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 21 de septiembre de 2025.
El Elche, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Oviedo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Villarreal
| 10
| 5
|4
| Champions
| Espanyol
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 6
|6
| Conference League
| Getafe
| 9
| 4
|11
| Permanencia
| Elche
| 6
| 4
|17
| Permanencia
| Real Oviedo
| 3
| 4
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 5
-Onces iniciales probables.
ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Marc Aguado, Aleix Febas, Martim Neto, German Valera; Rafa Mir, Andre Silva.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Alberto Reina, Josip Brekalo; Luka Ilic, Jose Salomon Rondon.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2025
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-1
| Elche
|24/11/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 0-4
| Elche
|05/04/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 2-0
| Elche
|15/12/2023
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 3-2
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|01/06/2025
| LaLiga
| Deportivo La Coruna
| 0-4
| Elche
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Real Oviedo
|21/06/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 3-1
| CD Mirandes