Elche - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 21 de septiembre de 2025.

El Elche, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Oviedo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 15 5 2 Champions Barcelona 10 4 3 Champions Villarreal 10 5 4 Champions Espanyol 10 5 5 Europa League Betis 9 6 6 Conference League Getafe 9 4 11 Permanencia Elche 6 4 17 Permanencia Real Oviedo 3 4 18 Descenso Real Sociedad 2 5 19 Descenso Mallorca 1 4 20 Descenso Girona 1 5

-Onces iniciales probables.

ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Marc Aguado, Aleix Febas, Martim Neto, German Valera; Rafa Mir, Andre Silva.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Alberto Reina, Josip Brekalo; Luka Ilic, Jose Salomon Rondon.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2025 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Elche 24/11/2024 LaLiga2 Real Oviedo 0-4 Elche 05/04/2024 LaLiga2 Real Oviedo 2-0 Elche 15/12/2023 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 01/06/2025 LaLiga Deportivo La Coruna 0-4 Elche

-Últimos Resultados del Oviedo.