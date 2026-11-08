Elche - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de noviembre de 2026.

El Elche, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante Betis este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Valencia, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

ELCHE: Matias Dituro; Ruben Sanchez, Federico Redondo, Victor Chust, Roy Revivo; Lucas Cepeda, Ali Houary, Javi Morcillo, German Valera, Martim Neto, Fer Nino.REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin; Pablo Fornals, Antony, Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Troy Parrott.

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