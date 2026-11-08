Elche - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Elche - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 8 noviembre 2026 13:00
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Madrid, 8 de noviembre de 2026.

El Elche, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante Betis este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Valencia, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


ELCHE: Matias Dituro; Ruben Sanchez, Federico Redondo, Victor Chust, Roy Revivo; Lucas Cepeda, Ali Houary, Javi Morcillo, German Valera, Martim Neto, Fer Nino.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin; Pablo Fornals, Antony, Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Troy Parrott.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche
18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis
24/02/2023 LaLiga Elche 2-3 Betis

Últimos Resultados de Elche

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01/11/2026 LaLiga Elche 0-1 Valencia
24/10/2026 LaLiga Rayo 0-3 Elche
17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche
11/10/2026 LaLiga Elche 0-0 Celta
18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche

Últimos Resultados de Betis

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04/11/2026 Champions Borussia Dortmund 2-1 Betis
31/10/2026 LaLiga Betis 2-1 Malaga
25/10/2026 LaLiga Celta 0-0 Betis
21/10/2026 Champions Betis 1-0 Feyenoord
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
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