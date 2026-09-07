Elche 0 - 0 Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 7 de septiembre de 2026.
El Elche, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante Real Sociedad este lunes a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Racing, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
ELCHE: Matias Dituro; Tete Morente, Pedro Bigas, Buba Sangare, Victor Chust, German Valera; Gonzalo Villar, Marc Aguado, Javi Morcillo; Fer Nino, Facundo Buonanotte.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Yangel Herrera, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
Últimos enfrentamientos directos
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| 1-1
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|17/05/2026
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|26/08/2026
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| Real Madrid
| 4-1
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|21/08/2026
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| 1-0
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|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
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1' El campo se halla en excelentes condiciones.
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1' Elche saca, y da comienzo el partido.
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1' El árbitro da inicio al encuentro.
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0' Bienvenidos a Estadio Martinez Valero. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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