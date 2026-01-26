Elena Rybakina - Elise Mertens, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Elena Rybakina - Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de enero de 2026.
La tenista Kazaja Elena Rybakina(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Belga Elise Mertens(21) este lunes a las 06:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/08/2025
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Elise Mertens
|01/06/2024
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|04/01/2024
| Brisbane International (Octavos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Elena Rybakina
|27/03/2023
| Miami Open (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elise Mertens
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Tereza Valentova
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Varvara Gracheva
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Kaja Juvan
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (2-6, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Paula Badosa
-Últimos Resultados de Elise Mertens.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Nikola Bartunkova
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Moyuka Uchijima
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Lanlana Tararudee
|10/01/2026
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Belinda Bencic
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-6)
| Elise Mertens
|08/01/2026
| United Cup, Final Stage (Cuartos de final)
| Elise Mertens
| 2-1 (5-7, 6-1, 7-5)
| Barbora Krejcikova