Elena Rybakina - Elise Mertens, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Elena Rybakina - Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: lunes, 26 enero 2026 5:01
Madrid, 26 de enero de 2026.

La tenista Kazaja Elena Rybakina(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Belga Elise Mertens(21) este lunes a las 06:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/08/2025 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Elise Mertens
01/06/2024 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 0-2 (4-6, 2-6) Elena Rybakina
04/01/2024 Brisbane International (Octavos de final) Elise Mertens 0-2 (1-6, 0-6) Elena Rybakina
27/03/2023 Miami Open (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-4, 6-3) Elise Mertens

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-3) Tereza Valentova
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-2) Varvara Gracheva
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-4, 6-3) Kaja Juvan
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Elena Rybakina 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) Karolina Muchova
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-2) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Elise Mertens.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 2-0 (6-0, 6-4) Nikola Bartunkova
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Elise Mertens 2-0 (6-3, 6-1) Moyuka Uchijima
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elise Mertens 2-0 (7-5, 6-1) Lanlana Tararudee
10/01/2026 United Cup, Final Stage (Semifinal) Belinda Bencic 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) Elise Mertens
08/01/2026 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Elise Mertens 2-1 (5-7, 6-1, 7-5) Barbora Krejcikova

