Elena Rybakina - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Elena Rybakina - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open WTA
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 0:31
Madrid, 28 de enero de 2026.

La tenista Kazaja Elena Rybakina(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Polaca Iga Swiatek(2) este miércoles a las 01:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/11/2025 WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 1-6, 0-6) Elena Rybakina
17/08/2025 Cincinnati Open (Semifinal) Elena Rybakina 0-2 (5-7, 3-6) Iga Swiatek
01/06/2025 Roland Garros WTA (Octavos de final) Elena Rybakina 1-2 (6-1, 3-6, 5-7) Iga Swiatek
13/02/2025 Qatar Total Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 0-2 (2-6, 5-7) Iga Swiatek
04/01/2025 United Cup, Final Stage (Semifinal) Elena Rybakina 0-2 (6-7, 4-6) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-1, 6-3) Elise Mertens
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-3) Tereza Valentova
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-2) Varvara Gracheva
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-4, 6-3) Kaja Juvan
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Elena Rybakina 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Maddison Inglis 0-2 (0-6, 3-6) Iga Swiatek
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Anna Kalinskaya 1-2 (1-6, 6-1, 1-6) Iga Swiatek
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (2-6, 3-6) Iga Swiatek
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Yue Yuan 0-2 (6-7, 3-6) Iga Swiatek
11/01/2026 United Cup, Final Stage (Final) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) Belinda Bencic

