Elena Rybakina - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Elena Rybakina - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de enero de 2026.
La tenista Kazaja Elena Rybakina(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Polaca Iga Swiatek(2) este miércoles a las 01:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/11/2025
| WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-3, 1-6, 0-6)
| Elena Rybakina
|17/08/2025
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Iga Swiatek
|01/06/2025
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (6-1, 3-6, 5-7)
| Iga Swiatek
|13/02/2025
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Iga Swiatek
|04/01/2025
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Iga Swiatek
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Elise Mertens
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Tereza Valentova
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Varvara Gracheva
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Kaja Juvan
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (2-6, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Maddison Inglis
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 1-2 (1-6, 6-1, 1-6)
| Iga Swiatek
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Yue Yuan
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Iga Swiatek
|11/01/2026
| United Cup, Final Stage (Final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-3, 0-6, 3-6)
| Belinda Bencic