Elena Rybakina - Leylah Fernandez, en directo hoy: sigue el partido de Ningbo Open

Elena Rybakina - Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de Final de Ningbo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de octubre de 2026.

La tenista kazaja Elena Rybakina(1) se enfrenta en Final del torneo Ningbo Open a la tenista canadiense Leylah Fernandez(30) este domingo no antes de las 09:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Leylah Fernandez 23/10/2025 Pan Pacific Open (Octavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (4-6, 3-6) Elena Rybakina 26/07/2025 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Leylah Fernandez 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Elena Rybakina 15/08/2024 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) Elena Rybakina 15/02/2024 Qatar Total Open (Cuartos de final) Leylah Fernandez 0-2 (4-6, 2-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/10/2026 Ningbo Open (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 7-5) Diana Shnaider 23/10/2026 Ningbo Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) Katarzyna Kawa 22/10/2026 Ningbo Open (Octavos de final) Elena Rybakina 0-0 (5-0) Polina Kudermetova 03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Alina Charaeva 12/09/2026 US Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Leylah Fernandez