Elena Rybakina - Leylah Fernandez, en directo hoy: sigue el partido de Ningbo Open

Elena Rybakina - Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de Final de Ningbo Open
Elena Rybakina - Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de Final de Ningbo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 25 octubre 2026 8:02
Seguir en

Madrid, 25 de octubre de 2026.

La tenista kazaja Elena Rybakina(1) se enfrenta en Final del torneo Ningbo Open a la tenista canadiense Leylah Fernandez(30) este domingo no antes de las 09:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Leylah Fernandez
23/10/2025 Pan Pacific Open (Octavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (4-6, 3-6) Elena Rybakina
26/07/2025 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Leylah Fernandez 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Elena Rybakina
15/08/2024 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) Elena Rybakina
15/02/2024 Qatar Total Open (Cuartos de final) Leylah Fernandez 0-2 (4-6, 2-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/10/2026 Ningbo Open (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 7-5) Diana Shnaider
23/10/2026 Ningbo Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) Katarzyna Kawa
22/10/2026 Ningbo Open (Octavos de final) Elena Rybakina 0-0 (5-0) Polina Kudermetova
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Alina Charaeva
12/09/2026 US Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Leylah Fernandez

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/10/2026 Ningbo Open (Semifinal) Leylah Fernandez 2-0 (6-3, 7-5) Marie Bouzkova
23/10/2026 Ningbo Open (Cuartos de final) Leylah Fernandez 2-1 (4-6, 6-2, 6-1) Ekaterina Alexandrova
21/10/2026 Ningbo Open (Octavos de final) Leylah Fernandez 2-1 (7-5, 6-7, 6-3) Aliaksandra Sasnovich
19/10/2026 Ningbo Open (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 1-2 (6-2, 3-6, 5-7) Leylah Fernandez
15/10/2026 Wuhan Tennis Open (Octavos de final) Leylah Fernandez 1-2 (1-6, 6-1, 4-6) Jelena Ostapenko
Contador

Contenido patrocinado