Elena Rybakina - Leylah Fernandez, en directo hoy: sigue el partido de Pan Pacific Open

Elena Rybakina - Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Pan Pacific Open
Elena Rybakina - Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Pan Pacific Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 30 octubre 2026 5:31
Seguir en

Madrid, 30 de octubre de 2026.

La tenista kazaja Elena Rybakina(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Pan Pacific Open a la tenista canadiense Leylah Fernandez(23) este viernes no antes de las 06:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/10/2026 Ningbo Open (Final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-2) Leylah Fernandez
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Leylah Fernandez
23/10/2025 Pan Pacific Open (Octavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (4-6, 3-6) Elena Rybakina
26/07/2025 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Leylah Fernandez 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Elena Rybakina
15/08/2024 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Pan Pacific Open (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-3) Yulia Putintseva
25/10/2026 Ningbo Open (Final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-2) Leylah Fernandez
24/10/2026 Ningbo Open (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 7-5) Diana Shnaider
23/10/2026 Ningbo Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) Katarzyna Kawa
22/10/2026 Ningbo Open (Octavos de final) Elena Rybakina 0-0 (5-0) Polina Kudermetova

Últimos Resultados de Leylah Fernandez

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Pan Pacific Open (Octavos de final) Leylah Fernandez 2-0 (6-2, 7-6) Elise Mertens
27/10/2026 Pan Pacific Open (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 2-0 (6-2, 6-4) Himeno Sakatsume
25/10/2026 Ningbo Open (Final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-2) Leylah Fernandez
24/10/2026 Ningbo Open (Semifinal) Leylah Fernandez 2-0 (6-3, 7-5) Marie Bouzkova
23/10/2026 Ningbo Open (Cuartos de final) Leylah Fernandez 2-1 (4-6, 6-2, 6-1) Ekaterina Alexandrova
Contador

Contenido patrocinado