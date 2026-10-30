Elena Rybakina - Leylah Fernandez, en directo hoy: sigue el partido de Pan Pacific Open

Elena Rybakina - Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Pan Pacific Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de octubre de 2026.
La tenista kazaja Elena Rybakina(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Pan Pacific Open a la tenista canadiense Leylah Fernandez(23) este viernes no antes de las 06:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/10/2026
| Ningbo Open (Final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Leylah Fernandez
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Leylah Fernandez
|23/10/2025
| Pan Pacific Open (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Elena Rybakina
|26/07/2025
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Leylah Fernandez
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Elena Rybakina
|15/08/2024
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-4)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Pan Pacific Open (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Yulia Putintseva
|25/10/2026
| Ningbo Open (Final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Leylah Fernandez
|24/10/2026
| Ningbo Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Diana Shnaider
|23/10/2026
| Ningbo Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (6-1, 3-6, 6-1)
| Katarzyna Kawa
|22/10/2026
| Ningbo Open (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 0-0 (5-0)
| Polina Kudermetova
Últimos Resultados de Leylah Fernandez
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Pan Pacific Open (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Elise Mertens
|27/10/2026
| Pan Pacific Open (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Himeno Sakatsume
|25/10/2026
| Ningbo Open (Final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Leylah Fernandez
|24/10/2026
| Ningbo Open (Semifinal)
| Leylah Fernandez
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Marie Bouzkova
|23/10/2026
| Ningbo Open (Cuartos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-1)
| Ekaterina Alexandrova