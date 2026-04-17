Elena Rybakina - Leylah Fernandez, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Elena Rybakina - Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de abril de 2026.

La tenista Kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Canadiense Leylah Fernandez(25) este viernes a las 18:40.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/10/2025 Pan Pacific Open (Octavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (4-6, 3-6) Elena Rybakina 26/07/2025 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Leylah Fernandez 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Elena Rybakina 15/08/2024 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) Elena Rybakina 15/02/2024 Qatar Total Open (Cuartos de final) Leylah Fernandez 0-2 (4-6, 2-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-4) Diana Shnaider 27/03/2026 Miami Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Elena Rybakina 25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) Jessica Pegula 24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-2) Talia Gibson 22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-4) Marta Kostyuk

-Últimos Resultados de Leylah Fernandez.