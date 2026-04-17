Elena Rybakina - Leylah Fernandez, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Elena Rybakina - Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de abril de 2026.
La tenista Kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Canadiense Leylah Fernandez(25) este viernes a las 18:40.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/10/2025
| Pan Pacific Open (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Elena Rybakina
|26/07/2025
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Leylah Fernandez
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Elena Rybakina
|15/08/2024
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-4)
| Elena Rybakina
|15/02/2024
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Diana Shnaider
|27/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elena Rybakina
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-4)
| Jessica Pegula
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Talia Gibson
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Marta Kostyuk
-Últimos Resultados de Leylah Fernandez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-1 (6-7, 6-1, 7-6)
| Zeynep Sonmez
|14/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Leylah Fernandez
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Diana Shnaider
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Polina Kudermetova
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jessica Pegula