Elena Rybakina - Tatjana Maria, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Elena Rybakina - Tatjana Maria: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de junio de 2026.
La tenista kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Octavos de final del torneo HSBC Championships a la tenista alemana Tatjana Maria(52) este jueves a las 15:30.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/06/2025
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Tatjana Maria
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Elena Rybakina
|03/10/2023
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Tatjana Maria
| 0-2 (5-7, 0-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 2-1 (3-6, 6-1, 7-6)
| Elena Rybakina
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Veronika Erjavec
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (2-6, 6-4, 6-4)
| Elena Rybakina
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Karolina Pliskova
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Tatjana Maria.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Tatjana Maria
|07/06/2026
| HSBC Championships, Qualification (Sin Definir)
| Tatjana Maria
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Kamilla Rakhimova
|07/06/2026
| HSBC Championships, Qualification (Sin Definir)
| Tatjana Maria
| 2-1 (6-2, 1-6, 6-2)
| Yuriko Miyazaki
|04/06/2026
| Birmingham (Octavos de final)
| Tatjana Maria
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Rebeka Masarova
|03/06/2026
| Birmingham (Dieciseisavos de final)
| Tatjana Maria
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Linda Fruhvirtova