Elena Rybakina - Tatjana Maria, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Elena Rybakina - Tatjana Maria: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de HSBC Championships
Elena Rybakina - Tatjana Maria: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 11 junio 2026 14:30
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Madrid, 11 de junio de 2026.

La tenista kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Octavos de final del torneo HSBC Championships a la tenista alemana Tatjana Maria(52) este jueves a las 15:30.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/06/2025 HSBC Championships (Cuartos de final) Tatjana Maria 2-0 (6-4, 7-6) Elena Rybakina
03/10/2023 China Open (Dieciseisavos de final) Tatjana Maria 0-2 (5-7, 0-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Yulia Starodubtseva 2-1 (3-6, 6-1, 7-6) Elena Rybakina
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Veronika Erjavec 0-2 (2-6, 2-6) Elena Rybakina
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) Elena Rybakina
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Karolina Pliskova 0-2 (0-6, 2-6) Elena Rybakina
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 0-2 (4-6, 3-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Tatjana Maria.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 3-6) Tatjana Maria
07/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Sin Definir) Tatjana Maria 2-0 (6-4, 6-3) Kamilla Rakhimova
07/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Sin Definir) Tatjana Maria 2-1 (6-2, 1-6, 6-2) Yuriko Miyazaki
04/06/2026 Birmingham (Octavos de final) Tatjana Maria 0-2 (4-6, 3-6) Rebeka Masarova
03/06/2026 Birmingham (Dieciseisavos de final) Tatjana Maria 2-0 (6-0, 6-1) Linda Fruhvirtova

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