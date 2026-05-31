Elina Svitolina - Belinda Bencic, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Elina Svitolina - Belinda Bencic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: domingo, 31 mayo 2026 11:48
Madrid, 31 de mayo de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista suiza Belinda Bencic(11) este domingo a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) Elina Svitolina
21/03/2025 Miami Open (Treintaidosavos de final) Belinda Bencic 0-2 (1-6, 2-6) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-3) Tamara Korpatsch
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-0, 6-4) Kaitlin Quevedo
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elina Svitolina 2-1 (3-6, 6-1, 7-6) Anna Bondar
16/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Final) Coco Gauff 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) Elina Svitolina
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Iga Swiatek 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Belinda Bencic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Peyton Stearns 0-2 (3-6, 3-6) Belinda Bencic
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Caty McNally 0-2 (4-6, 0-6) Belinda Bencic
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sinja Kraus 0-2 (2-6, 3-6) Belinda Bencic
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Belinda Bencic 0-2 (4-6, 3-6) Anna Kalinskaya
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Belinda Bencic 2-0 (6-4, 6-1) Bianca Andreescu

