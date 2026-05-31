Elina Svitolina - Belinda Bencic, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Elina Svitolina - Belinda Bencic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista suiza Belinda Bencic(11) este domingo a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (6-4, 1-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|21/03/2025
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Belinda Bencic
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Tamara Korpatsch
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Kaitlin Quevedo
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (3-6, 6-1, 7-6)
| Anna Bondar
|16/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Final)
| Coco Gauff
| 1-2 (4-6, 7-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Iga Swiatek
| 1-2 (4-6, 6-2, 2-6)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Belinda Bencic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Peyton Stearns
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Belinda Bencic
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Caty McNally
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Belinda Bencic
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sinja Kraus
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Belinda Bencic
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Belinda Bencic
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Anna Kalinskaya
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Belinda Bencic
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Bianca Andreescu