Elina Svitolina - Eva Lys, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Madrid, 18 de junio de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista alemana Eva Lys(80) este jueves no antes de las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Eva Lys 0-2 (1-6, 0-6) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 1-0 (6-1, 4-1) Anna Kalinskaya
02/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Elina Svitolina 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) Marta Kostyuk
31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-1 (4-6, 6-4, 6-0) Belinda Bencic
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-3) Tamara Korpatsch
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-0, 6-4) Kaitlin Quevedo

-Últimos Resultados de Eva Lys.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 0-2 (6-7, 3-6) Eva Lys
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Eva Lys 0-2 (3-6, 0-6) Sorana Cirstea
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Petra Marcinko 0-2 (3-6, 0-6) Eva Lys
16/05/2026 Internationaux de Strasbourg, Qualification (Octavos de final) Talia Gibson 2-1 (6-2, 3-6, 6-0) Eva Lys
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Naomi Osaka 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Eva Lys

Elina Svitolina rompe el servicio de Eva Lys y se pone 5-1 por delante.

Elina Svitolina se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Elina Svitolina rompe el servicio de Eva Lys y se pone 3-1 por delante.

Elina Svitolina se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Eva Lys gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Elina Svitolina gana el primer juego y domina 1-0

Contador

Contenido patrocinado