Elina Svitolina - Eva Lys, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships
Madrid, 18 de junio de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista alemana Eva Lys(80) este jueves no antes de las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 1-0 (6-1, 4-1)
| Anna Kalinskaya
|02/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (3-6, 6-2, 2-6)
| Marta Kostyuk
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-0)
| Belinda Bencic
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Tamara Korpatsch
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Kaitlin Quevedo
-Últimos Resultados de Eva Lys.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Eva Lys
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Sorana Cirstea
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Petra Marcinko
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Eva Lys
|16/05/2026
| Internationaux de Strasbourg, Qualification (Octavos de final)
| Talia Gibson
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-0)
| Eva Lys
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Naomi Osaka
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Eva Lys
Elina Svitolina rompe el servicio de Eva Lys y se pone 5-1 por delante.
Elina Svitolina se lleva el juego y domina ahora 4-1.
Elina Svitolina rompe el servicio de Eva Lys y se pone 3-1 por delante.
Elina Svitolina se lleva el juego y domina ahora 2-1.
Eva Lys gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.
Elina Svitolina gana el primer juego y domina 1-0
Contenido patrocinado