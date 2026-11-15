Elina Svitolina - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Final Stage

Elina Svitolina - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Final de WTA Finals, Final Stage - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de noviembre de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(6) se enfrenta en Final del torneo WTA Finals, Final Stage a la tenista rusa Mirra Andreeva(3) este domingo no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-0) Elina Svitolina 25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Mirra Andreeva 13/03/2025 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-5, 6-3) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/11/2026 WTA Finals, Final Stage (Semifinal) Linda Noskova 0-2 (2-6, 1-6) Elina Svitolina 13/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Aryna Sabalenka 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) Elina Svitolina 11/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Elina Svitolina 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) Karolina Muchova 09/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-0) Elina Svitolina 16/10/2026 Wuhan Tennis Open (Cuartos de final) Elina Svitolina 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) Sonay Kartal

Últimos Resultados de Mirra Andreeva