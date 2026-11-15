Elina Svitolina - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Final Stage

Elina Svitolina - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Final de WTA Finals, Final Stage - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de noviembre de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(6) se enfrenta en Final del torneo WTA Finals, Final Stage a la tenista rusa Mirra Andreeva(3) este domingo no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Elina Svitolina
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
|13/03/2025
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Elina Svitolina
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/11/2026
| WTA Finals, Final Stage (Semifinal)
| Linda Noskova
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Elina Svitolina
|13/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (3-6, 6-3, 1-6)
| Elina Svitolina
|11/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Elina Svitolina
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-2)
| Karolina Muchova
|09/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Elina Svitolina
|16/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (2-6, 6-2, 4-6)
| Sonay Kartal
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/11/2026
| WTA Finals, Final Stage (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
|13/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Diana Shnaider
|11/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Mirra Andreeva
|09/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Elina Svitolina
|11/10/2026
| China Open (Final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Mirra Andreeva