Elisabetta Cocciaretto - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Elisabetta Cocciaretto - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de febrero de 2026.
La tenista Italiana Elisabetta Cocciaretto(57) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Estadounidense Coco Gauff(5) este martes a las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2024
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Elisabetta Cocciaretto
|20/02/2024
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Elisabetta Cocciaretto
-Últimos Resultados de Elisabetta Cocciaretto.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Elsa Jacquemot
|07/02/2026
| Qatar Total Open, Qualification (Octavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Varvara Gracheva
|06/02/2026
| Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Ekaterine Gorgodze
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Julia Grabher
| 2-1 (7-5, 2-6, 6-4)
| Elisabetta Cocciaretto
|17/01/2026
| Hobart International (Final)
| Iva Jovic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elisabetta Cocciaretto
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (6-1, 3-6, 6-3)
| Karolina Muchova
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (3-6, 6-0, 6-3)
| Hailey Baptiste
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Olga Danilovic
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Kamilla Rakhimova