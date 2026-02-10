Elisabetta Cocciaretto - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Elisabetta Cocciaretto - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de febrero de 2026.

La tenista Italiana Elisabetta Cocciaretto(57) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Estadounidense Coco Gauff(5) este martes a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/06/2024 Roland Garros WTA (Octavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-2) Elisabetta Cocciaretto 20/02/2024 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-1, 7-5) Elisabetta Cocciaretto

-Últimos Resultados de Elisabetta Cocciaretto.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-0 (7-6, 6-2) Elsa Jacquemot 07/02/2026 Qatar Total Open, Qualification (Octavos de final) Elisabetta Cocciaretto 0-2 (2-6, 1-6) Varvara Gracheva 06/02/2026 Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Ekaterine Gorgodze 20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Julia Grabher 2-1 (7-5, 2-6, 6-4) Elisabetta Cocciaretto 17/01/2026 Hobart International (Final) Iva Jovic 0-2 (4-6, 4-6) Elisabetta Cocciaretto

-Últimos Resultados de Coco Gauff.