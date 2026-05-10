Elisabetta Cocciaretto - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Elisabetta Cocciaretto - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: domingo, 10 mayo 2026 18:01
Madrid, 10 de mayo de 2026.

La tenista italiana Elisabetta Cocciaretto(41) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este domingo a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Elisabetta Cocciaretto 0-2 (1-6, 0-6) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Elisabetta Cocciaretto.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Emma Navarro 0-2 (3-6, 3-6) Elisabetta Cocciaretto
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-0 (6-2, 6-4) Sinja Kraus
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Alycia Parks 2-0 (6-3, 6-2) Elisabetta Cocciaretto
16/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final) Elisabetta Cocciaretto 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) Veronika Podrez
14/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) Alina Charaeva

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Caty McNally 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Iga Swiatek
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 1-1 (6-7, 6-2, 0-3) Ann Li
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-1, 6-2) Daria Snigur
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Mirra Andreeva
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Laura Siegemund

