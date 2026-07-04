Elise Mertens - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Elise Mertens - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA
Elise Mertens - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 4 julio 2026 14:11
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Madrid, 4 de julio de 2026.

La tenista belga Elise Mertens(27) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este sábado no antes de las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-1, 6-3) Elise Mertens
12/08/2025 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Elise Mertens
01/06/2024 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 0-2 (4-6, 2-6) Elena Rybakina
04/01/2024 Brisbane International (Octavos de final) Elise Mertens 0-2 (1-6, 0-6) Elena Rybakina
27/03/2023 Miami Open (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-4, 6-3) Elise Mertens

-Últimos Resultados de Elise Mertens.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Elise Mertens 2-1 (2-6, 6-3, 6-0) Maria Timofeeva
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elise Mertens 2-0 (6-2, 6-4) Laura Siegemund
23/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Naomi Osaka 2-0 (6-3, 6-3) Elise Mertens
22/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 0-2 (3-6, 3-6) Elise Mertens
17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Elise Mertens 0-2 (1-6, 4-6) Nikola Bartunkova

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Caty McNally 0-2 (1-6, 2-6) Elena Rybakina
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Lois Boisson 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) Elena Rybakina
18/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Alexandra Eala 2-0 (7-5, 6-4) Elena Rybakina
12/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Elena Rybakina 1-2 (5-7, 6-2, 4-6) Katie Boulter
12/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-7, 7-5, 6-0) Tatjana Maria

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