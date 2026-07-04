Elise Mertens - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Elise Mertens - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
La tenista belga Elise Mertens(27) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este sábado no antes de las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Elise Mertens
|12/08/2025
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Elise Mertens
|01/06/2024
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|04/01/2024
| Brisbane International (Octavos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Elena Rybakina
|27/03/2023
| Miami Open (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elise Mertens
-Últimos Resultados de Elise Mertens.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Elise Mertens
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-0)
| Maria Timofeeva
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Laura Siegemund
|23/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Naomi Osaka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Elise Mertens
|22/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Elise Mertens
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Nikola Bartunkova
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Caty McNally
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Lois Boisson
| 1-2 (4-6, 6-1, 3-6)
| Elena Rybakina
|18/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Elena Rybakina
|12/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (5-7, 6-2, 4-6)
| Katie Boulter
|12/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-0)
| Tatjana Maria