Ella Seidel - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Ella Seidel - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de febrero de 2026.
La tenista Alemana Ella Seidel(100) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Española Cristina Bucsa(56) este domingo a las 11:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Ella Seidel.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 1-2 (6-1, 6-7, 4-6)
| Ella Seidel
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Ella Seidel
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Anastasia Potapova
|07/02/2026
| Qatar Total Open, Qualification (Octavos de final)
| Tereza Valentova
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-4)
| Ella Seidel
|06/02/2026
| Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Katarzyna Kawa
| 1-2 (6-2, 4-6, 1-6)
| Ella Seidel
|01/02/2026
| Transylvania Open (Dieciseisavos de final)
| Ella Seidel
| 1-2 (6-4, 6-7, 0-6)
| Anna Bondar
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 2-1 (6-4, 4-6, 7-6)
| Cristina Bucsa
|02/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final)
| Sonay Kartal
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Cristina Bucsa