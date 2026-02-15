Ella Seidel - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Ella Seidel - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: domingo, 15 febrero 2026 10:01
Madrid, 15 de febrero de 2026.

La tenista Alemana Ella Seidel(100) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Española Cristina Bucsa(56) este domingo a las 11:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Ella Seidel.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Kamilla Rakhimova 1-2 (6-1, 6-7, 4-6) Ella Seidel
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Ella Seidel 2-0 (6-4, 6-3) Anastasia Potapova
07/02/2026 Qatar Total Open, Qualification (Octavos de final) Tereza Valentova 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) Ella Seidel
06/02/2026 Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Katarzyna Kawa 1-2 (6-2, 4-6, 1-6) Ella Seidel
01/02/2026 Transylvania Open (Dieciseisavos de final) Ella Seidel 1-2 (6-4, 6-7, 0-6) Anna Bondar

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) Cristina Bucsa
02/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final) Sonay Kartal 2-0 (6-3, 7-6) Cristina Bucsa

