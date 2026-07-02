Emma Navarro - Oksana Selekhmeteva, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Emma Navarro - Oksana Selekhmeteva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de julio de 2026.
La tenista estadounidense Emma Navarro(26) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista española Oksana Selekhmeteva(91) este jueves no antes de las 12:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Emma Navarro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Emma Navarro
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Paula Badosa
|25/06/2026
| Bad Homburg Open (Cuartos de final)
| Emma Navarro
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Gabriela Ruse
|24/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (5-7, 6-2, 3-6)
| Emma Navarro
|23/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Emma Navarro
|21/06/2026
| Nottingham Open (Final)
| Marie Bouzkova
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Emma Navarro
-Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Sinja Kraus
|21/06/2026
| Lexus Eastbourne Open, Qualification (Sin Definir)
| Oksana Selekhmeteva
| 1-2 (6-7, 6-2, 6-7)
| Anastasia Zakharova
|20/06/2026
| Lexus Eastbourne Open, Qualification (Sin Definir)
| Kamilla Rakhimova
| 1-2 (6-7, 6-2, 1-6)
| Oksana Selekhmeteva
|13/06/2026
| Nottingham Open, Qualification (Sin Definir)
| Oksana Selekhmeteva
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Taylah Preston
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Oksana Selekhmeteva