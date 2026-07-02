Emma Navarro - Oksana Selekhmeteva, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Emma Navarro - Oksana Selekhmeteva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon WTA
Emma Navarro - Oksana Selekhmeteva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 2 julio 2026 11:02
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Madrid, 2 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Emma Navarro(26) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista española Oksana Selekhmeteva(91) este jueves no antes de las 12:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Emma Navarro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Emma Navarro 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Paula Badosa
25/06/2026 Bad Homburg Open (Cuartos de final) Emma Navarro 0-2 (4-6, 2-6) Gabriela Ruse
24/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Iga Swiatek 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) Emma Navarro
23/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Eva Lys 0-2 (6-7, 3-6) Emma Navarro
21/06/2026 Nottingham Open (Final) Marie Bouzkova 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Emma Navarro

-Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Oksana Selekhmeteva 2-0 (6-1, 7-5) Sinja Kraus
21/06/2026 Lexus Eastbourne Open, Qualification (Sin Definir) Oksana Selekhmeteva 1-2 (6-7, 6-2, 6-7) Anastasia Zakharova
20/06/2026 Lexus Eastbourne Open, Qualification (Sin Definir) Kamilla Rakhimova 1-2 (6-7, 6-2, 1-6) Oksana Selekhmeteva
13/06/2026 Nottingham Open, Qualification (Sin Definir) Oksana Selekhmeteva 0-2 (4-6, 3-6) Taylah Preston
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-2, 6-3) Oksana Selekhmeteva

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