Emma Navarro - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Emma Navarro - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de junio de 2026.

La tenista estadounidense Emma Navarro(26) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista española Paula Badosa(141) este martes no antes de las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/06/2025 Grass Court Championships (Octavos de final) Paula Badosa 2-0 (7-6, 6-3) Emma Navarro 03/09/2024 US Open WTA (Cuartos de final) Paula Badosa 0-2 (2-6, 5-7) Emma Navarro 09/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Emma Navarro 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Emma Navarro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/06/2026 Bad Homburg Open (Cuartos de final) Emma Navarro 0-2 (4-6, 2-6) Gabriela Ruse 24/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Iga Swiatek 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) Emma Navarro 23/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Eva Lys 0-2 (6-7, 3-6) Emma Navarro 21/06/2026 Nottingham Open (Final) Marie Bouzkova 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Emma Navarro 20/06/2026 Nottingham Open (Semifinal) Emma Navarro 2-0 (7-6, 6-2) Viktorija Golubic

-Últimos Resultados de Paula Badosa.