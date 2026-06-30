Emma Navarro - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Emma Navarro - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon WTA
Emma Navarro - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 30 junio 2026 14:33
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Madrid, 30 de junio de 2026.

La tenista estadounidense Emma Navarro(26) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista española Paula Badosa(141) este martes no antes de las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/06/2025 Grass Court Championships (Octavos de final) Paula Badosa 2-0 (7-6, 6-3) Emma Navarro
03/09/2024 US Open WTA (Cuartos de final) Paula Badosa 0-2 (2-6, 5-7) Emma Navarro
09/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Emma Navarro 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Emma Navarro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/06/2026 Bad Homburg Open (Cuartos de final) Emma Navarro 0-2 (4-6, 2-6) Gabriela Ruse
24/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Iga Swiatek 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) Emma Navarro
23/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Eva Lys 0-2 (6-7, 3-6) Emma Navarro
21/06/2026 Nottingham Open (Final) Marie Bouzkova 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Emma Navarro
20/06/2026 Nottingham Open (Semifinal) Emma Navarro 2-0 (7-6, 6-2) Viktorija Golubic

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Linda Noskova 2-0 (6-1, 6-3) Paula Badosa
17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Paula Badosa 2-1 (1-6, 6-3, 6-2) Coco Gauff
16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Suzan Lamens 0-2 (3-6, 2-6) Paula Badosa
08/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Daria Snigur 2-0 (6-1, 7-6) Paula Badosa
21/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-7, 6-4, 0-6) Julia Grabher

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