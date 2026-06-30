Emma Navarro - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Emma Navarro - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de junio de 2026.
La tenista estadounidense Emma Navarro(26) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista española Paula Badosa(141) este martes no antes de las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/06/2025
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Emma Navarro
|03/09/2024
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Emma Navarro
|09/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Emma Navarro
| 1-2 (6-1, 4-6, 2-6)
| Paula Badosa
-Últimos Resultados de Emma Navarro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/06/2026
| Bad Homburg Open (Cuartos de final)
| Emma Navarro
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Gabriela Ruse
|24/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (5-7, 6-2, 3-6)
| Emma Navarro
|23/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Emma Navarro
|21/06/2026
| Nottingham Open (Final)
| Marie Bouzkova
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Emma Navarro
|20/06/2026
| Nottingham Open (Semifinal)
| Emma Navarro
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Viktorija Golubic
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Paula Badosa
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-2)
| Coco Gauff
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Suzan Lamens
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Paula Badosa
|08/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Daria Snigur
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Paula Badosa
|21/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (6-7, 6-4, 0-6)
| Julia Grabher