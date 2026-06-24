Escocia - Brasil, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Escocia - Brasil: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.

La selección de Escocia, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens), en EE. UU. ante Brasil este jueves a las 00:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Marruecos, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Brasil ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada como local contra Haití, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESCOCIA: Angus Gunn; Nathan Patterson, Jack Hendry, Scott McKenna, Andrew Robertson; Kenny McLean, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, John McGinn, Lawrence Shankland.

BRASIL: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Lucas Paqueta, Casemiro, Bruno Guimaraes; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Junior.

-Últimos Resultados de Escocia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-1 Morocco 14/06/2026 World Cup Grp. C Haiti 0-1 Scotland

-Últimos Resultados de Brasil.