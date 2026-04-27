Espanyol - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de abril de 2026.

El Espanyol, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio RCDE Stadium ante el Levante este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Cyril Ngonge, Ramon Terrats, Urko Gonzalez de Zarate, Pere Milla; Kike Garcia, Edu Exposito.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Victor Garcia, Ugo Raghouber, Jon Olasagasti, Pablo Martinez; Paco Cortes, Carlos Espi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol 04/02/2024 LaLiga2 Espanyol 2-1 Levante 08/09/2023 LaLiga2 Espanyol 4-1 Levante

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol 04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Levante.