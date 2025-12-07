Espanyol - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 40 16 2 Champions Real Madrid 36 15 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 31 16 5 Europa League Betis 24 15 6 Conference League Espanyol 24 14 10 Permanencia Rayo 17 14 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 14

-Onces iniciales probables.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Ramon Terrats, Pere Milla, Roberto Fernandez.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Isi Palazon, Oscar Valentin, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Alvaro Garcia, Alexandre Zurawski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2025 LaLiga Rayo 0-4 Espanyol 31/08/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Rayo 21/05/2023 LaLiga Rayo 1-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche

-Últimos Resultados del Rayo.