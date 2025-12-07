Espanyol - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 7 de diciembre de 2025.
El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 40
| 16
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 15
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 16
|5
| Europa League
| Betis
| 24
| 15
|6
| Conference League
| Espanyol
| 24
| 14
|10
| Permanencia
| Rayo
| 17
| 14
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 14
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Ramon Terrats, Pere Milla, Roberto Fernandez.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Isi Palazon, Oscar Valentin, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Alvaro Garcia, Alexandre Zurawski.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-4
| Espanyol
|31/08/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Rayo
|21/05/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|23/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Rayo
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés