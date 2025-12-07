Espanyol - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 7 diciembre 2025 13:32

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 40 16
2 Champions Real Madrid 36 15
3 Champions Villarreal 35 15
4 Champions Atlético 31 16
5 Europa League Betis 24 15
6 Conference League Espanyol 24 14
10 Permanencia Rayo 17 14
18 Descenso Girona 12 14
19 Descenso Real Oviedo 10 15
20 Descenso Levante 9 14

-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Ramon Terrats, Pere Milla, Roberto Fernandez.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Isi Palazon, Oscar Valentin, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Alvaro Garcia, Alexandre Zurawski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/04/2025 LaLiga Rayo 0-4 Espanyol
31/08/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Rayo
21/05/2023 LaLiga Rayo 1-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol
24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla
08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal
02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol
25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia
23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés

