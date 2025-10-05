Espanyol - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 5 de octubre de 2025.
El Espanyol, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Betis este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 7
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Elche
| 13
| 7
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 13
| 8
|6
| Conference League
| Atlético
| 12
| 7
|7
| Permanencia
| Betis
| 12
| 7
|8
| Permanencia
| Espanyol
| 12
| 7
|18
| Descenso
| Celta
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 7
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Clemens Riedel, Carlos Romero; Edu Exposito, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Pere Milla, Javier Puado, Roberto Fernandez.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Valentin Gomez, Natan, Ricardo Rodriguez; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|29/09/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Espanyol
|15/04/2023
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Espanyol
|21/01/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Betis
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis