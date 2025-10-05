Espanyol - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 5 de octubre de 2025.

El Espanyol, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Betis este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 21 8 2 Champions Barcelona 19 7 3 Champions Villarreal 16 8 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Athletic Bilbao 13 8 6 Conference League Atlético 12 7 7 Permanencia Betis 12 7 8 Permanencia Espanyol 12 7 18 Descenso Celta 5 7 19 Descenso Real Sociedad 5 7 20 Descenso Mallorca 5 8

-Onces iniciales probables.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Clemens Riedel, Carlos Romero; Edu Exposito, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Pere Milla, Javier Puado, Roberto Fernandez.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Valentin Gomez, Natan, Ricardo Rodriguez; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/05/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 29/09/2024 LaLiga Betis 1-0 Espanyol 15/04/2023 LaLiga Betis 3-1 Espanyol 21/01/2023 LaLiga Espanyol 1-0 Betis

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol 15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Betis.