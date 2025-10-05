Espanyol - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Espanyol - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 5 octubre 2025 13:31

Madrid, 5 de octubre de 2025.

El Espanyol, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Betis este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 21 8
2 Champions Barcelona 19 7
3 Champions Villarreal 16 8
4 Champions Elche 13 7
5 Europa League Athletic Bilbao 13 8
6 Conference League Atlético 12 7
7 Permanencia Betis 12 7
8 Permanencia Espanyol 12 7
18 Descenso Celta 5 7
19 Descenso Real Sociedad 5 7
20 Descenso Mallorca 5 8

-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Clemens Riedel, Carlos Romero; Edu Exposito, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Pere Milla, Javier Puado, Roberto Fernandez.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Valentin Gomez, Natan, Ricardo Rodriguez; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/05/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis
29/09/2024 LaLiga Betis 1-0 Espanyol
15/04/2023 LaLiga Betis 3-1 Espanyol
21/01/2023 LaLiga Espanyol 1-0 Betis

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol
23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia
20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna
19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad
14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao
27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis

