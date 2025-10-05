Espanyol - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 5 de octubre de 2025.
El Espanyol, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Betis este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Javier Puado, Pol Lozano, Edu Exposito, Tyrhys Dolan; Roberto Fernandez, Pere Milla.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Natan, Valentin Gomez, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Marc Roca; Antony, Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|29/09/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Espanyol
|15/04/2023
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Espanyol
|21/01/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Betis
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis