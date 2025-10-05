Espanyol - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 5 de octubre de 2025.

El Espanyol, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Betis este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Javier Puado, Pol Lozano, Edu Exposito, Tyrhys Dolan; Roberto Fernandez, Pere Milla.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Natan, Valentin Gomez, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Marc Roca; Antony, Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/05/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 29/09/2024 LaLiga Betis 1-0 Espanyol 15/04/2023 LaLiga Betis 3-1 Espanyol 21/01/2023 LaLiga Espanyol 1-0 Betis

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol 15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Betis.