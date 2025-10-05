Espanyol - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 5 octubre 2025 17:46

Madrid, 5 de octubre de 2025.

El Espanyol, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Betis este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Javier Puado, Pol Lozano, Edu Exposito, Tyrhys Dolan; Roberto Fernandez, Pere Milla.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Natan, Valentin Gomez, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Marc Roca; Antony, Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/05/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis
29/09/2024 LaLiga Betis 1-0 Espanyol
15/04/2023 LaLiga Betis 3-1 Espanyol
21/01/2023 LaLiga Espanyol 1-0 Betis

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol
23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia
20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna
19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad
14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao
27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis

