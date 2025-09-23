Espanyol - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 23 de septiembre de 2025.
El Espanyol, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Valencia este martes a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Charles Pickel, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Javier Puado, Kike Garcia.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya; Baptiste Santamaria, Pepelu, Diego Lopez, Luis Rioja, Arnaut Danjuma, Hugo Duro.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/04/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Espanyol
|18/12/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Valencia
|28/05/2023
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad