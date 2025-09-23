Espanyol - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 23 de septiembre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Espanyol, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Valencia este martes a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Charles Pickel, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Javier Puado, Kike Garcia.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya; Baptiste Santamaria, Pepelu, Diego Lopez, Luis Rioja, Arnaut Danjuma, Hugo Duro.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2025 LaLiga Valencia 1-1 Espanyol 18/12/2024 LaLiga Espanyol 1-1 Valencia 28/05/2023 LaLiga Valencia 2-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol 15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético

-Últimos Resultados del Valencia.