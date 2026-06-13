Estados Unidos - Paraguay, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Estados Unidos - Paraguay: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de junio de 2026.
Las selecciones de Estados Unidos y Paraguay debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood) en EE. UU. este sábado a las 03:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Australia
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Paraguay
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Turquía
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Estados Unidos
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Chris Richards, Mark McKenzie, Tim Ream; Sergino Dest, Weston McKennie, Tyler Adams, Antonee Robinson, Malik Tillman, Christian Pulisic, Folarin Balogun.
PARAGUAY: Orlando Gill; Gustavo Gomez, Junior Alonso, Juan Caceres, Omar Alderete; Diego Gomez, Damian Bobadilla, Andres Cubas; Antonio Sanabria, Mauricio, Miguel Almiron.