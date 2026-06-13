Estados Unidos - Paraguay, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Estados Unidos - Paraguay: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de junio de 2026.

Las selecciones de Estados Unidos y Paraguay debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood) en EE. UU. este sábado a las 03:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Australia 0 0 2 Clasificado Paraguay 0 0 3 Tercero ¿? Turquía 0 0 4 Eliminado Estados Unidos 0 0

-Onces iniciales probables.

ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Chris Richards, Mark McKenzie, Tim Ream; Sergino Dest, Weston McKennie, Tyler Adams, Antonee Robinson, Malik Tillman, Christian Pulisic, Folarin Balogun.

PARAGUAY: Orlando Gill; Gustavo Gomez, Junior Alonso, Juan Caceres, Omar Alderete; Diego Gomez, Damian Bobadilla, Andres Cubas; Antonio Sanabria, Mauricio, Miguel Almiron.