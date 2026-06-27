Ethan Quinn - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mallorca Championships
Madrid, 27 de junio de 2026.
El tenista estadounidense Ethan Quinn(63) se enfrenta en Final del torneo Mallorca Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(25) este sábado no antes de las 15:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Ethan Quinn.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/06/2026
| Mallorca Championships (Semifinal)
| Nuno Borges
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Ethan Quinn
|25/06/2026
| Mallorca Championships (Cuartos de final)
| Ethan Quinn
| 2-1 (5-7, 7-5, 6-3)
| Vit Kopriva
|24/06/2026
| Mallorca Championships (Octavos de final)
| Murphy Cassone
| 1-2 (3-6, 7-6, 3-6)
| Ethan Quinn
|22/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Ethan Quinn
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Valentin Royer
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 5-7, 6-4)
| Ethan Quinn
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/06/2026
| Mallorca Championships (Semifinal)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|25/06/2026
| Mallorca Championships (Cuartos de final)
| Grigor Dimitrov
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|24/06/2026
| Mallorca Championships (Octavos de final)
| Adam Walton
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|19/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|18/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
Ethan Quinn se lleva el juego y domina ahora 3-2.
Alejandro Davidovich Fokina gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.
Ethan Quinn se lleva el juego y domina ahora 2-1.
Alejandro Davidovich Fokina gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.
Ethan Quinn gana el primer juego y domina 1-0
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