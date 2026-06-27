Ethan Quinn - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mallorca Championships

Madrid, 27 de junio de 2026.

El tenista estadounidense Ethan Quinn(63) se enfrenta en Final del torneo Mallorca Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(25) este sábado no antes de las 15:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Ethan Quinn.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/06/2026 Mallorca Championships (Semifinal) Nuno Borges 0-2 (1-6, 2-6) Ethan Quinn
25/06/2026 Mallorca Championships (Cuartos de final) Ethan Quinn 2-1 (5-7, 7-5, 6-3) Vit Kopriva
24/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Murphy Cassone 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) Ethan Quinn
22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Ethan Quinn 2-0 (6-4, 6-3) Valentin Royer
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 5-7, 6-4) Ethan Quinn

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/06/2026 Mallorca Championships (Semifinal) Fabian Marozsan 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
25/06/2026 Mallorca Championships (Cuartos de final) Grigor Dimitrov 0-2 (3-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
24/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Adam Walton 0-2 (4-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina
19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Tommy Paul 2-0 (6-3, 7-6) Alejandro Davidovich Fokina
18/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Corentin Moutet 0-2 (4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina

Ethan Quinn se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Alejandro Davidovich Fokina gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Ethan Quinn se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Alejandro Davidovich Fokina gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Ethan Quinn gana el primer juego y domina 1-0

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