Ethan Quinn - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Delray Beach Open

Ethan Quinn - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Delray Beach Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de febrero de 2026.
El tenista Estadounidense Ethan Quinn(70) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Delray Beach Open al tenista Español Rafael Jodar(118) este martes a las 21:30.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Ethan Quinn.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Ethan Quinn
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Marin Cilic
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Trevor Svajda
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Ethan Quinn
|07/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (6-3, 3-6, 6-7)
| Ethan Quinn
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Jakub Mensik
| 3-0 (6-2, 7-6, 7-6)
| Ethan Quinn
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 0-3 (4-6, 6-7, 1-6)
| Ethan Quinn
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Rafael Jodar
|08/02/2026
| Dallas Open, Qualification (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Murphy Cassone
|07/02/2026
| Dallas Open, Qualification (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Mitchell Krueger
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jakub Mensik
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-4)
| Rafael Jodar
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Rei Sakamoto
| 2-3 (6-7, 1-6, 7-5, 6-4, 3-6)
| Rafael Jodar