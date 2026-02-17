Ethan Quinn - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Delray Beach Open

Ethan Quinn - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Delray Beach Open
Ethan Quinn - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Delray Beach Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 17 febrero 2026 20:31
Seguir en

Madrid, 17 de febrero de 2026.

El tenista Estadounidense Ethan Quinn(70) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Delray Beach Open al tenista Español Rafael Jodar(118) este martes a las 21:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Ethan Quinn.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Ethan Quinn 0-2 (6-7, 3-6) Marin Cilic
11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Trevor Svajda 0-2 (6-7, 5-7) Ethan Quinn
07/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Fabian Marozsan 1-2 (6-3, 3-6, 6-7) Ethan Quinn
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Jakub Mensik 3-0 (6-2, 7-6, 7-6) Ethan Quinn
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Hubert Hurkacz 0-3 (4-6, 6-7, 1-6) Ethan Quinn

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar
08/02/2026 Dallas Open, Qualification (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-0 (7-6, 7-6) Murphy Cassone
07/02/2026 Dallas Open, Qualification (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-2) Mitchell Krueger
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Jakub Mensik 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) Rafael Jodar
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Rei Sakamoto 2-3 (6-7, 1-6, 7-5, 6-4, 3-6) Rafael Jodar

