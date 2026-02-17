Ethan Quinn - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Delray Beach Open

Ethan Quinn - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Delray Beach Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de febrero de 2026.

El tenista Estadounidense Ethan Quinn(70) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Delray Beach Open al tenista Español Rafael Jodar(118) este martes a las 21:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Ethan Quinn.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 12/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Ethan Quinn 0-2 (6-7, 3-6) Marin Cilic 11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Trevor Svajda 0-2 (6-7, 5-7) Ethan Quinn 07/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Fabian Marozsan 1-2 (6-3, 3-6, 6-7) Ethan Quinn 24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Jakub Mensik 3-0 (6-2, 7-6, 7-6) Ethan Quinn 22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Hubert Hurkacz 0-3 (4-6, 6-7, 1-6) Ethan Quinn

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.