Fabian Marozsan - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open
Madrid, 18 de junio de 2026.
El tenista Húngaro Fabian Marozsan(61) se enfrenta en Octavos de final del torneo Halle Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este jueves no antes de las 11:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2025
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (2-6, 7-6, 7-6)
| Fabian Marozsan
|19/01/2024
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-1 (3-6, 6-4, 6-2, 6-2)
| Fabian Marozsan
-Últimos Resultados de Fabian Marozsan.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-4)
| Miomir Kecmanovic
|08/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Gauthier Onclin
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Fabian Marozsan
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 3-0 (7-6, 6-3, 6-4)
| Fabian Marozsan
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Vit Kopriva
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-2, 6-7, 6-4)
| Fabian Marozsan
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 1-2 (6-7, 7-5, 4-6)
| Taylor Fritz
|14/06/2026
| Stuttgart Open (Final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Taylor Fritz
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|12/06/2026
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Mattia Bellucci
| 1-2 (7-5, 5-7, 5-7)
| Taylor Fritz
|11/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (7-6, 5-7, 6-7)
| Taylor Fritz
Taylor Fritz convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.
Fabian Marozsan se lleva el juego, empatando el partido 3-3.
Fabian Marozsan consigue romper a Taylor Fritz y ahora solo pierde por 2-3.
Fabian Marozsan se lleva el juego y ahora cae por 1-3.
Taylor Fritz convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.
Taylor Fritz rompe el servicio de Fabian Marozsan, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.
Taylor Fritz se lleva el primer juego del 2.º set
Inicio del segundo set. Taylor Fritz servirá primero.
Taylor Fritz convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-2.
Taylor Fritz se lleva el juego y domina ahora 5-2.
Taylor Fritz rompe el servicio de Fabian Marozsan y se pone 4-2 por delante.
Taylor Fritz se lleva el juego y domina ahora 3-2.
Fabian Marozsan gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.
Taylor Fritz se lleva el juego y domina ahora 2-1.
Fabian Marozsan gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.
Taylor Fritz gana el primer juego y domina 1-0
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