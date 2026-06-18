Fabian Marozsan - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

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Madrid, 18 de junio de 2026.

El tenista Húngaro Fabian Marozsan(61) se enfrenta en Octavos de final del torneo Halle Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este jueves no antes de las 11:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/10/2025 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 2-1 (2-6, 7-6, 7-6) Fabian Marozsan 19/01/2024 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 3-1 (3-6, 6-4, 6-2, 6-2) Fabian Marozsan

-Últimos Resultados de Fabian Marozsan.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) Miomir Kecmanovic 08/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Gauthier Onclin 2-0 (7-6, 6-3) Fabian Marozsan 24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Miomir Kecmanovic 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) Fabian Marozsan 06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (3-6, 3-6) Vit Kopriva 25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-2, 6-7, 6-4) Fabian Marozsan

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 1-2 (6-7, 7-5, 4-6) Taylor Fritz 14/06/2026 Stuttgart Open (Final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Taylor Fritz 13/06/2026 Stuttgart Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (4-6, 4-6) Taylor Fritz 12/06/2026 Stuttgart Open (Cuartos de final) Mattia Bellucci 1-2 (7-5, 5-7, 5-7) Taylor Fritz 11/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Martin Landaluce 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Taylor Fritz

12:35 Taylor Fritz convierte el punto de juego y domina ahora 4-3. 12:34 Fabian Marozsan se lleva el juego, empatando el partido 3-3. 12:30 Fabian Marozsan consigue romper a Taylor Fritz y ahora solo pierde por 2-3. 12:25 Fabian Marozsan se lleva el juego y ahora cae por 1-3. 12:25 Taylor Fritz convierte el punto de juego y domina ahora 3-0. 12:25 Taylor Fritz rompe el servicio de Fabian Marozsan, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set. 12:25 Taylor Fritz se lleva el primer juego del 2.º set 12:25 Inicio del segundo set. Taylor Fritz servirá primero. 12:25 Taylor Fritz convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-2. 12:25 Taylor Fritz se lleva el juego y domina ahora 5-2. 12:25 Taylor Fritz rompe el servicio de Fabian Marozsan y se pone 4-2 por delante. 12:25 Taylor Fritz se lleva el juego y domina ahora 3-2. 12:25 Fabian Marozsan gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2. 12:25 Taylor Fritz se lleva el juego y domina ahora 2-1. 12:25 Fabian Marozsan gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1. 12:24 Taylor Fritz gana el primer juego y domina 1-0