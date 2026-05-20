Felix Auger-Aliassime - Aleksandar Kovacevic, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Felix Auger-Aliassime - Aleksandar Kovacevic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Hamburg European Open
Felix Auger-Aliassime - Aleksandar Kovacevic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 11:02
Seguir en

Madrid, 20 de mayo de 2026.

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Hamburg European Open al tenista estadounidense Aleksandar Kovacevic(94) este miércoles a las 12:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/02/2025 Open Sud de France (Final) Aleksandar Kovacevic 1-2 (2-6, 7-6, 6-7) Felix Auger-Aliassime
14/08/2024 Western & Southern Open (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 6-1) Aleksandar Kovacevic

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-5, 6-1) Vit Kopriva
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (6-7, 6-7) Mariano Navone
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 2-0 (7-6, 6-3) Felix Auger-Aliassime
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Vilius Gaubas 0-2 (3-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (3-6, 4-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Aleksandar Kovacevic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Aleksandar Kovacevic 2-0 (6-2, 7-6) Arthur Gea
17/05/2026 Hamburg European Open, Qualification (Cuartos de final) Aleksandar Kovacevic 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) Arthur Gea
16/05/2026 Hamburg European Open, Qualification (Octavos de final) Aleksandar Kovacevic 2-1 (6-7, 7-5, 6-2) Zhizhen Zhang
14/05/2026 Valencia (Octavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-3, 6-1) Aleksandar Kovacevic
13/05/2026 Valencia (Dieciseisavos de final) Aleksandar Kovacevic 2-1 (6-3, 5-7, 6-2) Daniel Merida Aguilar

Contador

Contenido patrocinado