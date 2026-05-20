Felix Auger-Aliassime - Aleksandar Kovacevic, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Felix Auger-Aliassime - Aleksandar Kovacevic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de mayo de 2026.
El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Hamburg European Open al tenista estadounidense Aleksandar Kovacevic(94) este miércoles a las 12:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/02/2025
| Open Sud de France (Final)
| Aleksandar Kovacevic
| 1-2 (2-6, 7-6, 6-7)
| Felix Auger-Aliassime
|14/08/2024
| Western & Southern Open (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Aleksandar Kovacevic
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Vit Kopriva
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Mariano Navone
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Felix Auger-Aliassime
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Vilius Gaubas
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Felix Auger-Aliassime
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Aleksandar Kovacevic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Arthur Gea
|17/05/2026
| Hamburg European Open, Qualification (Cuartos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 1-2 (5-7, 6-4, 4-6)
| Arthur Gea
|16/05/2026
| Hamburg European Open, Qualification (Octavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-2)
| Zhizhen Zhang
|14/05/2026
| Valencia (Octavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Aleksandar Kovacevic
|13/05/2026
| Valencia (Dieciseisavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-2)
| Daniel Merida Aguilar