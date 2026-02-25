Felix Auger-Aliassime - Giovanni Mpetshi Perricard, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Felix Auger-Aliassime - Giovanni Mpetshi Perricard: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Tennis Championships
Felix Auger-Aliassime - Giovanni Mpetshi Perricard: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 25 febrero 2026 12:03
Seguir en

Madrid, 25 de febrero de 2026.

El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Francés Giovanni Mpetshi Perricard(58) este miércoles a las 13:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/06/2025 Stuttgart Open (Octavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (4-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime
21/05/2025 Hamburg European Open (Octavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (2-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime
24/10/2024 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (1-6, 6-7) Giovanni Mpetshi Perricard

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Zhizhen Zhang
15/02/2026 Rotterdam Open (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-2) Felix Auger-Aliassime
14/02/2026 Rotterdam Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (1-6, 2-6) Felix Auger-Aliassime
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (6-7, 2-6) Felix Auger-Aliassime
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Hamad Medjedovic 0-2 (4-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Giovanni Mpetshi Perricard.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Moez Echargui 1-2 (6-7, 7-6, 6-7) Giovanni Mpetshi Perricard
22/02/2026 Dubai Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 2-1 (4-6, 6-3, 7-6) Jan Choinski
21/02/2026 Dubai Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 2-0 (6-1, 7-6) Shintaro Mochizuki
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) Giovanni Mpetshi Perricard
10/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 2-0 (6-4, 6-4) Giovanni Mpetshi Perricard

Contador

Contenido patrocinado