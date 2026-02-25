Felix Auger-Aliassime - Giovanni Mpetshi Perricard, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Felix Auger-Aliassime - Giovanni Mpetshi Perricard: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de febrero de 2026.
El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Francés Giovanni Mpetshi Perricard(58) este miércoles a las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2025
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Felix Auger-Aliassime
|21/05/2025
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Felix Auger-Aliassime
|24/10/2024
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Giovanni Mpetshi Perricard
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Zhizhen Zhang
|15/02/2026
| Rotterdam Open (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Felix Auger-Aliassime
|14/02/2026
| Rotterdam Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Giovanni Mpetshi Perricard.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Moez Echargui
| 1-2 (6-7, 7-6, 6-7)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|22/02/2026
| Dubai Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-6)
| Jan Choinski
|21/02/2026
| Dubai Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Shintaro Mochizuki
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-4)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|10/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Giovanni Mpetshi Perricard