Felix Auger-Aliassime - Marton Fucsovics, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Felix Auger-Aliassime - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Libema Open
Felix Auger-Aliassime - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 11 junio 2026 13:01
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Madrid, 11 de junio de 2026.

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Libema Open al tenista Húngaro Marton Fucsovics(75) este jueves a las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 7-5) Marton Fucsovics
16/10/2024 European Open (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-1 (6-7, 6-4, 6-2) Marton Fucsovics
06/10/2023 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Marton Fucsovics

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 1-3 (6-4, 4-6, 4-6, 4-6) Flavio Cobolli
01/06/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) Alejandro Tabilo
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (5-7, 6-1, 7-6, 7-6) Brandon Nakashima
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (4-6, 6-0, 7-5, 6-1) Roman Andres Burruchaga
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-2 (4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6) Daniel Altmaier

-Últimos Resultados de Marton Fucsovics.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Hubert Hurkacz 1-2 (6-3, 6-7, 6-7) Marton Fucsovics
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Marton Fucsovics 1-3 (7-6, 5-7, 1-6, 2-6) Matteo Berrettini
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Marton Fucsovics 0-2 (4-6, 3-6) Dino Prizmic
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 2-1 (4-6, 7-6, 6-2) Marton Fucsovics
05/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Marton Fucsovics 0-2 (4-6, 3-6) Alejandro Tabilo

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