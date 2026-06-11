Felix Auger-Aliassime - Marton Fucsovics, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Felix Auger-Aliassime - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de junio de 2026.
El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Libema Open al tenista Húngaro Marton Fucsovics(75) este jueves a las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Marton Fucsovics
|16/10/2024
| European Open (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-2)
| Marton Fucsovics
|06/10/2023
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Marton Fucsovics
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-3 (6-4, 4-6, 4-6, 4-6)
| Flavio Cobolli
|01/06/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (6-3, 7-5, 6-1)
| Alejandro Tabilo
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (5-7, 6-1, 7-6, 7-6)
| Brandon Nakashima
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (4-6, 6-0, 7-5, 6-1)
| Roman Andres Burruchaga
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-2 (4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6)
| Daniel Altmaier
-Últimos Resultados de Marton Fucsovics.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 1-2 (6-3, 6-7, 6-7)
| Marton Fucsovics
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Marton Fucsovics
| 1-3 (7-6, 5-7, 1-6, 2-6)
| Matteo Berrettini
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Marton Fucsovics
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Dino Prizmic
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-2)
| Marton Fucsovics
|05/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Marton Fucsovics
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Alejandro Tabilo